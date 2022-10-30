Петербуржцы вспоминали жертв политрепрессий у Соловецкого камня

В воскресенье, 30 октября, в Петербурге и других городах России проходят траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. В городе на Неве в течение всего дня на нескольких площадках неравнодушные граждане зачитывают имена репрессированных. По традиции люди несут цветы и зажигают свечи у Соловецкого камня. Фотографиями с места событий делится "Бумага" у себя в Telegram-канале.

В акции может принять участие любой желающий. На выбор предлагается либо прочитать страницу из Ленинградского мартиролога, либо назвать имена своих родных и близких, ставших жертвами режима. Уточняется, что на всех площадках будет проведена заупокойная лития по погибшим.

С утра горожане несут цветы к Соловецкому камню. После этого участники мероприятия отправились на автобусе к Левашовскому мемориалу, где прошла минута молчания и возложение цветов.

Организаторы акции призывают жителей Петербурга проявить солидарность и вечером зажечь на своих окнах свечи в память о репрессированных.