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Новости 14:53

В Петербурге продолжают сокращать количество COVID-коек

фото ЗакС политика В Петербурге продолжают сокращать количество COVID-коек

В Смольном приняли решение сократить инфекционный коечный фонд: впервые за долго время мест для больных ковидом стало менее двух тысяч, сообщается в эпидемической справке администрации Петербурга в воскресенье, 30 октября.

На сегодняшний день в Северной столице для горожан с коронавирусной инфекцией осталось 1993 койки. При этом по состоянию на 24 октября их насчитывалось 2108. Из доступного ныне количества коек заняты 1486. В реанимационных блоках пребывают 147 заражённых, к аппаратам ИВЛ подключены 39. Дома лечится 4981 человек.

Ранее в федеральном оперштабе отчитались, что в России за последние сутки зафиксировано вдвое меньше госпитализаций с COVID-19. В Петербурге выявлено 469 новых случаев заражения.


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