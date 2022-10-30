В Петербурге продолжают сокращать количество COVID-коек

В Смольном приняли решение сократить инфекционный коечный фонд: впервые за долго время мест для больных ковидом стало менее двух тысяч, сообщается в эпидемической справке администрации Петербурга в воскресенье, 30 октября.

На сегодняшний день в Северной столице для горожан с коронавирусной инфекцией осталось 1993 койки. При этом по состоянию на 24 октября их насчитывалось 2108. Из доступного ныне количества коек заняты 1486. В реанимационных блоках пребывают 147 заражённых, к аппаратам ИВЛ подключены 39. Дома лечится 4981 человек.

Ранее в федеральном оперштабе отчитались, что в России за последние сутки зафиксировано вдвое меньше госпитализаций с COVID-19. В Петербурге выявлено 469 новых случаев заражения.