"Самое тяжелое – наладить коллективную работу": В Кремле порассуждали об обновлении чиновничьего аппарата

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал небольшое интервью телеканалу "Россия 1", в котором, среди прочего, порассуждал о кадровых перестановках в среде государственных служащих различных уровней. По его мнению, процесс увольнения и назначения на должности является "совершенно естественным".

Также Песков напомнил позицию президента РФ по обозначенному вопросу.

"Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления: кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать. Это естественный процесс. Вы знаете отношение президента: самое легкое – рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое – наладить коллективную работу", – заявил путинский пресс-секретарь во время интервью.

В середине уходящей недели Владимир Путин провёл первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ. Во время встречи глава государства высказался о важности обновления всех административных процедур и системы управления в целом. Оперативность решения кадровых вопросов назрела на фоне военной спецоперации и санкций ЕС и Запада.