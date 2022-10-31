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Новости 9:54

Беглов почтил память жертв теракта над Синайским полуостровом

фото ЗакС политика Беглов почтил память жертв теракта над Синайским полуостровом

Петербургский градоначальник Александр Беглов почтил память жертв крушения самолёта Airbus A321-231 над Синайским полуостровом, которое произошло семь лет назад. Катастрофа унесла жизни 224 человек, в том числе более 20 детей.

"Семь лет прошло, но по минутам помню то субботнее утро. Первые сообщения, что самолёт исчез с экранов радаров. Наш самолёт, летевший в Петербург", — пишет Беглов у себя в Telegram-канале.

Самому маленькому пассажиру — Дарине Громовой — на момент крушения было 10 месяцев. Её фотография на фоне взлётного поля с подписью матери "Главный пассажир" стала символом трагического события.

"Все эти годы мы рядом с родными и близкими погибших. Понимаем, что никто не заменит им ушедших. Но стараемся, сделать всё, чтобы боль была не такой острой", — резюмировал Беглов.

Напомним, что 31 октября 2015 года погибли все пассажиры самолёта компании "Когалымавиа", летевшие в Петербург. Ответственность за теракт взяли на себя исламские террористы.


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