С начала года ГИБДД поймала 13 тысяч пьяных водителей

Инспекторы Госавтоинспекции поймали 13 тысяч пьяных водителей с начала года, известили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Почти 1200 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде", - поделились данными в городском главке.

Нетрезвых автолюбителей суммарно оштрафовали почти на 209 млн рублей. Порядка тысячи получили административные аресты.

Благодаря рейдам, отметили в главке, на треть уменьшилось количество "пьяных" ДТП, а количество пострадавших в таких авариях сократилось в полтора раза.