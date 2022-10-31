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Новости 11:16

Беглов поменял главу комитета по тарифам

фото ЗакС политика Беглов поменял главу комитета по тарифам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 октября освободил от должности председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина, сообщили в Смольном.

С начала ноября Коптин станет первым заместителем председателя ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб").

Новым главой комитета стал Алексей Малухин. В 2017-2019 годах он руководил региональной службой по тарифам в Нижегородской области. В 2019-2021 годах работал в комитете по энергетике Петербурга. Летом 2021 года перешел на должность заместителя генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" по капитальному строительству.

Коптин возглавлял комитет по тарифам с 2008 года.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Коптин Дмитрий Викторович




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