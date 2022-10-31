Беглов поменял главу комитета по тарифам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 октября освободил от должности председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина, сообщили в Смольном.

С начала ноября Коптин станет первым заместителем председателя ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб").

Новым главой комитета стал Алексей Малухин. В 2017-2019 годах он руководил региональной службой по тарифам в Нижегородской области. В 2019-2021 годах работал в комитете по энергетике Петербурга. Летом 2021 года перешел на должность заместителя генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" по капитальному строительству.

Коптин возглавлял комитет по тарифам с 2008 года.