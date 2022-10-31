В Смольном насчитали свыше 200 тысяч участников общегородского субботника

В общегородском субботнике 29 октября приняли участие немногим менее 204 тысяч горожан, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора. Компанию сотрудникам садово-парковых, дорожных и жилищно-коммунальных предприятий составили школьники, студенты и курсанты, а также представители муниципалитетов, общественных организаций и чиновники.

Рассуждая о прошедшем субботнике, Александр Беглов заявил, что День благоустройства "объединяет всех петербуржцев". " "Добрый субботник", который проходит в рамках месячника благоустройства, дает возможность всем горожанам принять участие в экологических акциях, квестах, посадить дерево и тем самым сказать свое слово в защиту окружающей среды", - выразил мнение градоначальник.

Всего в ходе субботника было убрано более 23 миллиона квадратных метров территорий города, свыше половины из которых пришлось на дворы, территории школ, медучреждений, предприятий и организаций. Прочие 11 миллионов квадратных метров относятся к зеленым насаждениям.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова