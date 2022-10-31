Ушла из жизни народный учитель России и учредитель академической гимназии № 56 Майя Пильдес

В возрасте 71 года скончалась народный учитель России и учредитель академической гимназии № 56 Майя Пильдес, информирует пресс-служба Смольного.

Свои соболезнования родным и близким педагога выразил городской глава Александр Беглов, чьи слова приведены в Telegram-канале губернатора.

"Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России", - высказался Беглов.

Майя Пильдес стала директором школы № 56 Петроградского района в 1990 году. За 30 лет она смогла поднять престиж учреждения до того уровня, что туда начала стремиться вся золотая молодёжь Северной столицы. В школе, в частности, учились родные бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, экс-спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, дети топ-менеджеров "Газпрома" и другие.

Ушла с занимаемого поста Пильдес в 2017 году, оставшись, впрочем, главой совета гимназии.