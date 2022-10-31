Следком завел уголовное дело на новосибирского депутата после ДТП с ребенком

В отношении депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), сообщили 31 октября в Следственном управлении СК по региону. Мужчина подозревается в наезде на шестилетнего мальчика и оставлении места ДТП.

По данным следствия, 30 октября Мамонтов ехал на машине во дворе многоквартирного дома в городе Татарске, где и сбил ребенка. "Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - заявили в пресс-службе регионального СК.

Ранее происшествие прокомментировали в новосибирском отделении "Единой России", членом которой числится Мамонтов. Как заявили в пресс-службе партии, семье пострадавшего ребенка окажут необходимую помощь, а самого депутата исключат из партии.

"Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. <...> Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете", - заявила глава регионального исполкома партии Юлия Швец.