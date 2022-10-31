Корабельников ответил Вишневскому на его запрос о помощи Петербурга новым субъектам РФ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") получил ответ вице-губернатора Алексея Корабельникова, к которому он обращался после заявления градоначальника Александра Беглова об оказании финансовой помощи новым субъектам РФ. Документ приведён в Telegram-канале парламентария.

Вишневский напомнил, что Беглов, выступая 4 октября на заседании правительства Северной столицы, сообщил, что у города отныне имеются и "дополнительные траты", и "другие расходные обязательства", так как сейчас "мы должны помогать новым субъектам, которые вошли в состав России, нашему Мариуполю и по другим направлениям".

Вишневский интересовался у Корабельникова, какими законами обусловлена финансовая помощь Петербурга новым российским территориям и когда их успели утвердить, если Совфед одобрил присоединение субъектов к РФ только 4 октября, то есть в день заседания городского правительства.

"И вот ответ: естественно, никаких законов и иных НПА, возлагающих на Петербург какие-либо расходные обязательства по помощи "новым субъектам", не принималось. Кто бы сомневался", - заключил Вишневский.