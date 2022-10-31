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Новости 13:58

МЧС разослало петербуржцам типично зимнее предупреждение

фото ЗакС политика МЧС разослало петербуржцам типично зимнее предупреждение

Ближе к вечеру понедельника, 31 октября, Петербург охватит заметное похолодание, оповещает пресс-служба городского управления МЧС.

Так, в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют, что в ночь на 1 ноября городские дороги местами оледенеют. Автовладельцев призвали быть максимально бдительными на дорогах.

Отметим, что нынешней осенью температура в Северной столице уже несколько раз опускалась до минусовых значений столбика термометра. К слову, местами в Ленинградской области днём ранее выпал снег, в Тихвине выпало 9 см снежных осадков.

Петербургу пока прихода зимы не прогнозируют.


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