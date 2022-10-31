Смольный добивается сноса фитнес-клуба, построенного под видом теннисного корта

В Смольном заявили о необходимости сноса капитальной постройки на улице Ушинского, в здании которой находится спортивный клуб "Алекс Фитнес", передаёт "Деловой Петербург". Дело в том, что клуб был возведён под видом теннисного корта. Комитет по контролю за имуществом обратился с соответствующим иском в суд.

"В 2010 году участок был сформирован под размещение объектов физкультуры и спорта. В 2011–м он сдан в аренду "Ракетлону". Участок предоставили для установки "спортивного комплекса теннисного направления" без права возведения объектов недвижимости", - указывает "ДП".

Невзирая на это, в 2014 году на месте теннисного корта в итоге построили здание, в котором впоследствии разместился фитнес-клуб. В 2019-м Смольный предпринял попытку изъять у владельца участок, однако суд властям в итоге отказал.