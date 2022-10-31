ФСИН займется изготовлением ларьков для Петербурга

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) займется изготовлением торговых павильонов в рамках петербургской программы установки государственных киосков, сообщил 31 октября РБК. Согласно условиям программы, до конца 2022 года город должен получить 100 ларьков и еще 301 — в 2023 году.

Всего на исполнение программы в следующем году планируется потратить 357 миллионов рублей, в настоящее время идет согласование с комитетом по печати, уточняет издание. Что касается самих киосков, то их внешний вид был согласован с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Ларьки разместят во всех районах города. При этом, по словам Соловейчика, их не будут устанавливать поблизости от аналогичных торговых объектов.

Площадь ларьков составит 15 квадратных метров, высота — 3,6 метра. Изначально предполагалось, что в них будут торговать прессой, однако озвученные размеры позволили расширить ассортимент, тем более что закон о прессе позволяет использовать до 30% площади под продажу сторонних товаров. Как утверждает РБК, к сотрудничеству было решено привлечь сельхозпроизводителей из Ленобласти, которые станут поставлять овощи и фрукты.