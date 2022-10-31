Взносы на капремонт собираются поднять в Петербурге

Жилищный комитет Петербурга намерен почти на рубль поднять взносы на капитальный ремонт в 2023 году. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Смольного 31 октября.

Больше всего, как обычно, предлагается брать с собственников квартир в дореволюционных домах с лифтами и домах нового строительства - 12,99 рубля за квадратный метр.

Самые щадящие взносы останутся для жильцов деревянных домов и кирпичных домов 1970-1980 годов постройки - 11,90 рубля за кв./м.

Проект постановления жилкома будет проходить антикоррупционную экспертизу до 13 ноября.

Напомним, в 2022 году взносы на капремонт не повышались. Губернатор Александр Беглов выделил своей поправкой к бюджету города 3 млрд рублей, и софинансирования Фонда капремонта со стороны горожан не потребовалось. Для петербуржцев взносы остались на уровне 11-12 рублей.