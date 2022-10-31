Комблаг рассказал о подготовке Петербурга к уборке снега

В Законодательном собрании Петербурга 31 октября на заседании комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды обсудили подготовку города к зимней уборке 2022-2023 годов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщил, что основными проблемами в прошлом зимнем сезоне стали медленный вывоз снега, его складирование на дорогах и несвоевременная уборка тротуаров. Для решения проблем комитет принял разные меры, заявил Пониделко.

В частности, по его словам, заменено руководство в "ключевых предприятиях" ГУДП "Центр" и "Коломяжское", а также началась работа с государственной информационной системой "Дорожная уличная сеть".

⁃ Система сегодня позволяет разрабатывать маршрутные карты, заводить и отслеживать исполнение сменных заданий, проводить мониторинг работы уборочной техники и создавать отчеты о ее работе, - рассказал Пониделко.

По словам чиновника, с 8 до 17 увеличилось количество участков для временного складирования снега. В ближайшую зиму должны будут работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 46 пунктов перегруза, где срок хранения составляет 10 суток, рассказал Пониделко.





Он сообщил, что для города закуплено 74 новые единицы техники, а всего к зиме должно быть подготовлено 1612 единиц техники. Заключены и договоры на дополнительное привлечение техники и дворников, отметил чиновник. Пониделко заявил, что проблемой остаётся недостаточное количество работников как ручного труда, так и на спецтехнике. Дорожные предприятия укомплектованы под 90% дворниками и водителями, сообщил глава комблага. При этом, он добавил, что 90% - хорошая цифра, которая будет расти из-за прихода новых сотрудников с одной сезонной работы на другую. Пониделко заявил, что будущей зимой город должен справиться со снегопадами:

⁃ Я уверен, что справимся. Потому что мы максимально проработали эффективное управление.

При штатной ситуации предприятия справятся с уборкой снега, заявил чиновник. При "залповых осадках" им помогут организации, с которыми заранее заключены договора на подобные случаи, добавил Пониделко.

София Саттарова