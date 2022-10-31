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Новости 18:09

В Петербурге создали интерактивного "Музейного барона"

фото ЗакС политика В Петербурге создали интерактивного "Музейного барона"

В Северной столице подвели итоги второй волны конкурса цифровых сервисов "Код Петербурга": первенство досталось новому мини-приложению "Музейный барон", которое представляет собой игру по основным городским достопримечательностям, сообщили в Смольном. Программа разрабатывалась совместно с правительством города и социальной сетью "ВКонтакте".

О победителях высказался "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин, отметивший потенциал "Музейного барона".

"Геймификация помогает информации усваиваться быстрее, это тренд последних лет. Разработчик удачно использовал его в тематике Петербурга. В будущем мини-приложение может быть внедрено в образовательную среду школьников – как петербургских, так и из других городов, приезжающих в Северную столицу на экскурсии", - полагает Казарин.

Приложение помогает пользователям ознакомиться с городскими достопримечательностями в виде кликабельной игры. Также через приложение можно получить реальные скидки на посещение музеев.

Резюмируя, в Смольном подчеркнули, что все остальные финалисты конкурса "Код Петербурга" были отмечены денежными наградами.


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