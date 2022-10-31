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Новости 18:41

Беглов анонсировал выплаты блокадникам к 80-летию операции "Искра"

фото ЗакС политика Беглов анонсировал выплаты блокадникам к 80-летию операции "Искра"

Губернатор Александр Беглов в ходе своего еженедельного обращения по "Радио России" 31 октября высказал намерение выделить дополнительные средства жителям блокадного Ленинграда к юбилею операции "Искра". Попутно он пообещал увеличить расходы на социальную сферу.

"Предложим Законодательному собранию сделать подарок нашим блокадникам, чтобы в январе они получили дополнительные выплаты к 80-летию операции "Искра", разорвавшей огненное кольцо вокруг Ленинграда", — рассказал градоначальник.

Также, по словам Беглова, в бюджете на следующий год следует ждать увеличения на 15% расходов на социальную сферу. "Поддержим семьи с детьми, всех наших ветеранов и других льготников. Все социальные выплаты города проиндексируют на уровне инфляции", — пообещал он. 

Также, согласно утверждению губернатора, в бюджете на 2023 год следует ждать роста на 15% расходов на закупку лекарств для льготных категорий горожан. Помимо этого, Смольный намерен запустить проект по выдаче цифрового сертификата на оказание социальных услуг на основе "Единой карты петербуржца".


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