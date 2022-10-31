В суде по намыву Васильевского острова ЛСР представила новую экспертизу

В Куйбышевском районном суде Петербурга 31 октября состоялось очередное заседание по иску противников строительства жилья на намыве Васильевского острова к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, которая выдала положительное заключение на проектную документацию застройщика ЛСР.

Представитель ЛСР во время заседания ходатайствовал о приобщении к материалам дела заключения экологической экспертизы, которая была направлена им природоохранным центром "Экосфера Невского края". Экологи, по словам представителя застройщика, решили провести оценку проектной документации компании после обращения неких неравнодушных граждан. Из заключения следует, что проектная документация ЛСР полностью соответствует требованиям закона.

- Общественная организация действительно обратилась к нам по инициативе ряда граждан, жителей. В материалы экспертизы приложены обращения, подписанные этими гражданами, - заявил представитель ЛСР в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Критики строительства жилья на намыве Васильевского острова отнеслись к мнению новых экспертов скептически. Юристка Евгения Галкина, которая представляет в суде истцов, отметила что в экспертизе есть данные неких исследований, которые проводили сами экологи, хотя обычно подобные оценки проводят на основании данных государственных органов.

- Очень интересно, что это за люди. Мы посмотрим, кто и зачем все это сделал, потому что экспертиза такая - это очень смешно с точки зрения процессов. По существу там же все просто. Пункт такой-то, закон такой-то. Там нет никаких мыслей субъективных, эмоций, - рассказал активист Игорь Пирогов, который выступает против застройки намыва.

Также во время судебного заседания выяснилось, что строительная компания ЛСР, которая участвует в деле в качестве заинтересованного лица, имеет три редакции проектной документации. Юристка Галкина выразила мнение, что после одобрения надзорным ведомством документ нельзя изменять. В ЛСР такое расхождение в документах считают "нормальной историей".

Представители ответчика и ЛСР в своих выступлениях не согласились с доводами истца. Следующее заседание назначено на 15 ноября.

Константин Леньков