Минтранс сообщил о падении авиаперевозок на 15% с начала года

За 10 месяцев 2022 года российские авиакомпании совокупно перевезли 80 миллионов человек, сообщил 31 октября "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минтранса Игоря Чалика. Указанное количество на 15% меньше, чем в 2021 году, — тогда, согласно данным Росавиации, отечественные авиакомпании перевезли 94,6 миллиона человек.

"Без сегодняшнего дня, по 30 октября, перевезено 80 миллионов пассажиров, из них 66 миллионов на внутренних линиях и 14 миллионов на международных", — приводит информагентство слова чиновника.

Ранее в Минтрансе ожидали, что по итогам 2022 года авиакомпании перевезут 100 миллионов пассажиров, что на 10% меньше, чем годом ранее. Между тем Чалик оказался несколько скромнее в своих оценках, предположив, что итоговое значение окажется "чуть меньше" ранее озвученного.

"Суммарно так и будет, наверное, — около 100 миллионов. Ну, наверное, чуть меньше, потому что мы не рассчитывали, что будут закрыты такое продолжительное время эти 11 аэропортов [в южных и центральных регионах]. Они, конечно, дали свой минус", — признал замглавы Минтранса.

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