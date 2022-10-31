Суд в Подмосковье оставил экоактивиста без российского гражданства

Шатурский городской суд Московской области лишил российского гражданства экологического активиста Аршака Макичяна, рассказало 31 октября "ОВД-Инфо"*. Это единственное гражданство, которым обладал молодой человек, отмечают правозащитники.

Также суд лишил российского гражданства родственников Макичяна по мужской линии — двоих братьев и отца. Как отметил экоактивист в беседе с "Медузой"**, они также не были гражданами других стран. При этом мать и сестру Макичяна суд лишать гражданства не стал.

Макичян был активистом экодвижения Fridays For Future, основанного Гретой Тунберг. С начала спецоперации на Украине он стал выходить на пацифистские акции, позже был вынужден покинуть Россию.

Лишение гражданства Макичян связывает с участием в пацифистских акциях. В то же время прокуратура назвала основанием для лишения гражданства якобы неверные сведения, предоставленные еще в 2004 году. При этом, как отметили юристы из "Первого отдела", представлявшие интересы активиста в суде, из 28 лет своей жизни 27 лет он прожил в России, однако паспорт получил не сразу. Как отметили правозащитники, у адвокатов есть месяц, чтобы обжаловать решение суда.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента