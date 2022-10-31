КРТИ сообщил о завершении "основных ремонтных работ" на Пулковском шоссе

Основные работы по замене асфальтобетонного покрытия Пулковского шоссе подошли к концу, рассказали 31 октября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В то же время полностью ремонт трассы еще не завершен.

Как отмечается, в ходе работ дорожники заменили изношенное дорожное полотно и бордюрные камни в общей сложности на протяжении 5,85 километра. Отмечая загруженность шоссе, в КРТИ заявили, что "на время ремонта был скорректирован график производства работ" с тем, чтобы они велись "в ранние утренние и поздние вечерние часы".

При этом, согласно имеющемуся ордеру ГАТИ, работы будут продолжаться до 16 ноября. За это время рабочие должны будут отремонтировать тротуары, восстановить благоустройство и вывезти строительный мусор.

Фото: gov.spb.ru