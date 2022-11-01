Прокуратура начала проверку из-за аварии на газопроводе в Колпино

Разгерметизация газопровода на улице Севастьянова в Колпинском районе Петербурга, случившаяся накануне вечером, стала предметом проверки со стороны районной прокуратуры, о чем сообщается на сайте ведомства. Его сотрудники, в частности, изучают своевременность принятия неотложных мер, а также соблюдение федерального законодательства при эксплуатации объекта газовой инфраструктуры.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, разгерметизация без последовавшего за ней возгорания случилась с трубой под высоким давлением на глубине двух метров. В результате инцидента спасателям пришлось на несколько часов эвакуировать жильцов двух соседних домов. Кроме того, были повреждены 52 автомобиля.

Газопровод находится на балансе у компании "Петербурггаз".