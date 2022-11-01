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Новости 11:27

В Минцифры высказались против "драконовских мер" в отношении уехавших из России IT-специалистов

фото ЗакС политика В Минцифры высказались против "драконовских мер" в отношении уехавших из России IT-специалистов

Минцифры не видит необходимости в выработке каких-либо мер, ущемляющих положение покинувших Россию IT-специалистов, заявил 1 ноября глава ведомства Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.

"Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть", — приводит слова Шадаева пресс-служба Минцифры.

Министр выразил мнение, что вопрос работы из-за границы системных администраторов с доступом к ключевым системам можно считать внутренним делом компаний. Он подчеркнул, что Минцифры не намерено принимать какие-либо меры против сотрудников, продолжающих работу с территории других государств.

"Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать", — резюмировал Шадаев.

Фото: pixabay


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