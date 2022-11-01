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Новости 11:44

Полторы сотни улиц Адмиралтейского района вошли в зону платной парковки

фото ЗакС политика Полторы сотни улиц Адмиралтейского района вошли в зону платной парковки

Зона платной парковки распространилась с 1 ноября на 153 улицы Адмиралтейского района, напомнили в городском комитете по транспорту. Речь идет в общей сложности о 11 004 местах для стоянки автомобилей, из которых 1 100 выделены для машин инвалидов и сопровождающих их лиц.

Жители Адмиралтейского района имеют право на получение льготных парковочных разрешений сроком на год с возможностью пролонгации. Стоимость их составляет 1 800 рублей, за прошедший месяц местные жители оформили почти четыре тысячи таких разрешений.

"Парковочное разрешение жителя действует в границах муниципального округа, в котором зарегистрирован автовладелец", — отдельно отметили в комтрансе и указали, что сейчас в районе насчитывается шесть муниципальных округов.

Правом на бесплатное оформление парковочного разрешения обладают ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, многодетные семьи, владельцы электромобилей и другие категории граждан. Их разрешения действительны "во всей зоне платной парковки, во всех районах", добавили в комитете.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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