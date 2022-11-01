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Новости 12:20

Бельский посетил родину Беглова

фото ЗакС политика Бельский посетил родину Беглова

Представители Заксобрания Петербурга 31 октября прибыли в столицу Азербайджана Баку. Делегацию возглавил спикер Александр Бельский.

Петербургские депутаты почтили память героев Азербайджана и возложили цветы к могиле бывшего президента республики Гейдара Алиева, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Бельский вместе с коллегами Павлом Крупником и Андреем Алескеровым провел серию рабочих встреч с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана, в том числе председателем национального парламента Сагибой Гафаровой.  

Разговор на встрече шел, в частности, о важности как политического, экономического, гуманитарного и межпарламентского сотрудничества, так и связей между регионами стран, говорится на сайте Милли Меджилиса.

В ЗакСе уточнили, что Бельский "предложил азербайджанским коллегам двигаться в сторону большей кооперации между парламентами в виду того, что депутаты, как правило, знают о потребностях  и возможностях предприятий своего региона".

Отметим, Баку - родина действующего губернатора Петербурга Александра Беглова, а также его предшественника Георгия Полтавченко.

В сентябре Бельский вместе с коллегами по ЗакСу и Смольному посещал с рабочим визитом Ереван.

Фото пресс-службы Заксобрания Петербурга


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Бельский Александр Николаевич 




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