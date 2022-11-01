Замглавы архангельского УФСИН арестовали по подозрению в превышении полномочий

Суд в Архангельске арестовал замначальника УФСИН по региону Алексея Пятакова, передает ТАСС. Госслужащего подозревают в превышении служебных полномочий (ч.1 ст.285 УК). Под стражей он пробудет как минимум до 14 декабря.

По версии следствия, сотрудник силового ведомства причинил ущерб бюджету на сумму более 2,5 млн рублей, участвуя в заключении госконтрактов по завышенным ценам. Кроме того, согласно материалам дела, Пятаков заключил один из контрактов в интересах своего знакомого: таким образом по цене ниже рыночной были проданы пиломатериалы, из-за чего УФСИН по Архангельской области недосчиталось 10 млн рублей.

На сайте ведомства говорится, что Пятаков курирует в нем всю экономическую деятельность, обучение заключенных и промышленный комплекс.