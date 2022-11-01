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Новости 13:04

Милонов внял жалобам противников "Бала сатаны" в Перми и обратился в прокуратуру

фото ЗакС политика Милонов внял жалобам противников "Бала сатаны" в Перми и обратился в прокуратуру

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, получил жалобы от жителей Пермского края, недовольных проведением тематической вечеринки "Бал сатаны" в конце прошлой недели. Обращение активистов сподвигло его пожаловаться в региональную прокуратуру.

По оценке единоросса, во время мероприятия имели место глумление над христианскими святынями и традиционными ценностями. Кроме того, он поймал участников на прославлении сатаны, что, с точки зрения Милонова входит в противоречие с Конституцией.

"Такое нельзя спускать на тормозах и закрывать на это глаза! Уверен, меры прокурорского реагирования будут исчерпывающими", - говорится в Telegram-канале политика.

Отметим, что с празднованием Хэллоуина Милонов борется в течение последних нескольких лет.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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