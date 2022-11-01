Беглов уподобил застройщиков "курице, которая несет золотые яйца"

В 2023 и 2024 годах Петербург намеревается удвоить темпы ввода школ, заявил губернатор Александр Беглов на пленарном заседании Форума стратегов. При этом, по его словам, в дальнейшем темпы снизятся.

Выступая на форуме, Беглов пожаловался на накопленный в городе с 2014 года дисбаланс между объемами строительства жилья и социальных объектов, который теперь приходится ликвидировать. "С 2019 по 2022 год в Петербурге введено 44 школы, 127 детских садов. До конца 2025 года планируем построить, приобрести и получить на безвозмездной основе еще 168 образовательных учреждений — 62 школы и 106 детских садов", — поделился планами градоначальник.

Полностью покончить с накопленным дефицитом в Смольном рассчитывают к 2025 году, после чего темпы снизятся, а объемы строительства новых социальных объектов будут соответствовать объемам вводимого жилья.

"Сегодня ни одно разрешение на строительство нового жилья не выдается без решения вопроса обеспечения новых кварталов социальной и транспортной инфраструктурой. Этих правил должны придерживаться все застройщики и они их придерживаются", — провозгласил Беглов и отметил, что сейчас разрешения на строительство двух миллионов квадратных метров жилья были выданы одновременно с разрешением на строительство 51 соцобъекта.

"По соглашениям с застройщиками мы приобретаем построенные ими социальные объекты или получаем их по договорам дарения. Здесь надо иметь золотую серединку, потому что курицу, которая несет золотые яйца, нельзя резать. Она должна дальше продолжать работать на благо города", — поделился мнением Беглов. Аналогичный подход, по его словам, требуется и в отношениях с застройщиками: "Нужно выработать соответствующие правила, чтобы и им было выгодно строить, но и город не накапливал дефицит в социальной инфраструктуре".

Соцобъекты в Петербурге возводятся в том числе и по Адресной инвестиционной программе. В 2020 году расходы на нее впервые превысили 100 миллиардов рублей, в 2023 году они должны вырасти до 200 миллиардов рублей. В целом же в ближайшие три года на развитие инфраструктуры Смольный намерен потратить 625 миллиардов рублей.

Фото: gov.spb.ru