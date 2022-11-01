Близ Балтийского вокзала открыли памятник министру путей сообщения Хилкову

Памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову был открыт 1 ноября в Петербурге на территории Музея железных дорог, сообщила пресс-служба губернатора. В церемонии приняли участие Александр Беглов и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Санкт-Петербург и Россия отдают дань уважения одному из лучших министров, великих железнодорожников — Михаилу Ивановичу Хилкову", — приводит губернаторская пресс-служба слова Беглова. Градоначальник заявил, что за 10 лет, пока Хилков возглавлял министерство, "Россия достигла больших успехов". "Многие его идеи воплотились в жизнь. Железные дороги стали настоящими транспортными артериями, соединившими центр России с Дальним Востоком", — резюмировал Беглов.

Хилков возглавлял Министерство путей сообщения с 1895 по 1905 годы, за это время протяженность железных дорог в стране выросла с 35 тысяч до 60 тысяч километров. Проект памятника был отобран "народным голосованием" на странице Музея железных дорог во "ВКонтакте", указали в Смольном. Победил проект архитектурной мастерской "Корси".

Фото: gov.spb.ru