В Петербурге Кудрин раскритиковал ГИС ЖКХ за неэффективность

На форуме стратегов в Петербурге глава Счетной палаты Алексей Кудрин адресовал критическую речь государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), поставив под сомнение качество ее менеджмента и целесообразность расходования средств на ее деятельность.

"Это должна была быть сама разветвленная система: данные по тарифам, платежам в каждом доме должны туда заноситься, мы должны знать о состоянии тарифной ситуации и платежей в режиме реального времени. Но туда заносится 30% данных", - приводит слова чиновника РИА "Новости".

По оценке Кудрина, система, на создание которой в 2016 году потратили около двух миллиардов рублей, в масштабах всей страны "практически не работает эффективно". Для главы Счетной палаты проблема ГИС ЖКХ и похожих на нее государственных информационных систем выглядит существенной: по словам Кудрина, некоторые такого рода проекты уже закрыты из-за бесполезности, а некоторые требуют пересмотра.