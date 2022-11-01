Пожилая петербурженка получила компенсацию за падение на льду в январе

Пенсионерка из Петербурга получила компенсацию морального вреда после того, как 10 января поскользнулась и упала на неубранном тротуаре, рассказала 1 ноября прокуратура Центрального района.

По обращению 76-летней пострадавшей ведомство устроило проверку, в ходе которой установило, что причиной травм пожилой женщины стала ненадлежащая уборка тротуара от наледи. Ответственным за уборку на этой территории оказалось петербургское ГУДП "Центр".

Прокуратура подала к предприятию иск в защиту интересов потерпевшей. В результате исковые требования были удовлетворены, а в пользу пожилой женщины была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве.