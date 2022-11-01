Беглов назвал Кикенкой исторический район в Стрельне

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении историческому району в Петродворцовом районе названия Кикенка, рассказала 1 ноября пресс-служба губернатора. Речь идет об участке между Санкт-Петербургским шоссе, рекой Кикенкой, железнодорожным полотном и ручьем Стрелка.

Название присвоено согласно решению Топонимической комиссии по стоявшим здесь с начала XVIII века деревням Большая Малая Кикенка, позже ставших Старой и Новой Кикенками.

Кроме того, в соответствии с решением Топонимической комиссии было аннулировано наименование Ленинградской улицы в Петергофе "в связи с отсутствием проезда на местности", добавили в Смольном.