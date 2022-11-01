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Новости 19:54

В Петербурге ликвидировали загрязнение Охты и Ижоры нефтепродуктами

фото ЗакС политика В Петербурге ликвидировали загрязнение Охты и Ижоры нефтепродуктами

Многочисленные жалобы петербуржцев, поступившие в конце октября в связи с масляными пятнами в акваториях Охты и Ижоры, привели к тому, что экологи устранили последствия разлива нефтепродуктов. Очистку рек произвели экологи, работающие в ГУП "Пиларн", передает пресс-служба этой организации.

Из одиннадцати выездов специалистов только в ходе двух рейдов подтвердилась информация о разливе горючих материалов. Инциденты имели место на Охте в районе дома №14 по Бокситогорской улице и в устье Ижоры. Оба участка акватории экологи обработали активной пеной.

фото: ГУП "Пиларн" / ВКонтакте


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