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Новости 10:15

ЗакС продлил выдачу матпомощи в трудной ситуации до конца 2025 года

фото ЗакС политика ЗакС продлил выдачу матпомощи в трудной ситуации до конца 2025 года

Законодательное собрание Петербурга на заседании 2 ноября окончательно одобрило изменения в Социальный кодекс города, передает корреспондентка ЗАКС.РУ. Согласно документу, действие главы о материальной помощи в трудной жизненной ситуации продлевается до 31 декабря 2025 года.

Такая помощь доступна малообеспеченным семьям, одиноким петербуржцам и лицам без определенного места жительства, которые оказались в трудной ситуации из-за расходов на то, чтобы из этой ситуации выбраться, сказано в Соцкодексе. Там же уточняется, что матпомощь не может превышать двукратной величины прожиточного минимума, а выплатить ее должны в течение года.

Также принятые изменения в Социальный кодекс исключают из документа положения о полномочиях правительства города по выплатам пособий для беременных, детям солдат-срочников и ряду других категорий. Причина — передача этих полномочий пенсионному фонду, уточнили в материалах к документу.

София Саттарова


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