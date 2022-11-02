Пьяный петербуржец избил подростка после отрицательного ответа на вопрос о службе в армии

Нетрезвый житель Петербурга напал на несовершеннолетнего после того, как получил отрицательный ответ на свой вопрос о службе подростка в армии, передаёт Piter.tv. Инцидент произошёл 1 ноября в кафе быстрого питания на Гаккелевской улице.

Сообщается, что учащийся 7 класса сидел в кафетерии со своим знакомым, когда к ним подошёл пьяный мужчина. Он поинтересовался у подростка, служил ли тот в армии. Когда горожанин услышал отрицательный ответ, то рассвирепел и задал молодому человеку следующий вопрос: "Тебе нос сломать?" Второй отрицательный ответ вывел гражданина из себя, после чего он ударил школьника кулаком в лицо и по затылку.

В больнице у юноши впоследствии диагностировали гематому скуловой области и ушиб затылка.

Нападавшего задержали в тот же день у метро "Пионерская". Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. В его отношении составили ещё один протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.