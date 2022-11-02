Депутаты Петербурга хотят предложить Госдуме ввести соцвыплаты для ветеранов СВО

Законодательное собрание Петербурга 2 ноября в первом чтении одобрило проект федерального закона о преимущественном праве на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья ветеранам боевых действий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, такие выплаты предлагается установить для участников различных боевых действий, а не только на территории Афганистана, как это прописано в документе сейчас.

Авторы документа — депутаты от "Единой России" Игорь Высоцкий, Елена Киселева и Анастасия Мельникова. В материалах к законопроекту они отметили, что на гарантии социальной защиты имеют право все ветераны для создания им условий, обеспечивающих достойную жизнь, активную деятельность, "почет и уважение в обществе".

"Все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране", - написали депутаты в материалах к законопроекту.

Парламентарии внесли документ в ЗакС еще в декабре 2021 года, но его почти год не рассматривали. В октябре 2022 года Высоцкий, Киселева и Мельникова изменили пояснительную записку — в том числе, добавили упоминание специальной военной операции.

София Саттарова