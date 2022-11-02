ЗакС предварительно разрешил направлять материнский капитал на оплату обучения у ИП

Депутаты Законодательного собрания 2 ноября одобрили в первом чтении законопроект по изменению документа о "материнском капитале", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Авторы предложенных корректив — депутаты Всеволод Беликов, Андрей Малков, Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков.

Беликов отметил, что закон позволяет расширить возможности использования материнского капитала. Согласно документу, материнский капитал можно будет потратить на оплату обучения ребенка у индивидуальных предпринимателей, имеющих необходимую лицензию. Сейчас средства можно направить только на учебу в образовательных организациях "независимо от их организационно-правовых форм". Сделать это могут родители детей до 18 лет или сам ребенок в возрасте до 23 лет, уточняется в законе.

Документ поддержали 48 депутатов. Всего на заседании 2 ноября голосуют 49 парламентариев — за некоторых голоса отдают коллеги по доверенности.

София Саттарова