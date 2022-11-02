Бесплатную юрпомощь в Петербурге хотят оказывать одиноким отцам

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило изменение в закон о бесплатной юридической помощи, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутаты Вячеслав Бороденчик (КПРФ) и Алексей Цивилёв ("Единая Россия") предложили изменить один из пунктов закона, по которому на юрпомощь могут рассчитывать беременные и женщины с детьми до трех лет.

Парламентарии хотят расширить список и добавить туда одиноких отцов, которые воспитывают проживающих с ними детей до трех лет. Таких мужчин в Петербурге 117, отметили в материалах к документу Бороденчик и Цивилёв. Согласно законопроекту, одинокие отцы смогут рассчитывать на бесплатную юрпомощь по вопросам, связанным с нарушением их прав по Трудовому кодексу.

По данным авторов документа, дополнительного финансирования их законопроект не потребует. Они предложили установить, что новая норма вступает в силу с 1 января 2023 года.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" и вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина отметила, что также детей могут воспитывать бабушки, дедушки и другие опекуны. Она предложила и на них расширить перечень тех, кто может рассчитывать на бесплатную юрпомощь. Бороденчик идею поддержал и предложил Шишкиной внести такую поправку. На прием предложений выделили неделю.

София Саттарова