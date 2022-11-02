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Новости 11:40

Смольный наградит лучших петербургских полицейских премиями по 25 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный наградит лучших петербургских полицейских премиями по 25 тысяч рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города о премировании лучших сотрудников правоохранительных органов, информирует пресс-служба Смольного.

На премию могут рассчитывать работники ГУ МВД и управления на транспорте МВД по СЗФО, а также управления Северо-Западного округа войск национальной гвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

В 2022 году на денежное поощрение могут рассчитывать 220 правоохранителей: всем им выдадут по 25 тысяч рублей. Сотрудников органов премируют для того, чтобы у них был стимул повысить свои профессиональные качества.


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