Смольный наградит лучших петербургских полицейских премиями по 25 тысяч рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города о премировании лучших сотрудников правоохранительных органов, информирует пресс-служба Смольного.

На премию могут рассчитывать работники ГУ МВД и управления на транспорте МВД по СЗФО, а также управления Северо-Западного округа войск национальной гвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

В 2022 году на денежное поощрение могут рассчитывать 220 правоохранителей: всем им выдадут по 25 тысяч рублей. Сотрудников органов премируют для того, чтобы у них был стимул повысить свои профессиональные качества.