Вишневский: Наш спор с "навальнистами" и теми, кто их пропагандировал, закончен

"Яблоко" опубликовало позицию своего федерального политического комитета по актуальным вопросам. Партия требует заключить соглашение о прекращении огня на Украине и отменить законы о "фейках" и "дискредитации". Для России "яблочники" предлагают развитие по европейскому пути.

"Европейская Россия будущего – это, прежде всего, ориентация на человека и его развитие, обеспечение жизни без страха, свободы творчества в тесной связи с родной историей и культурой", - заявил политкомитет.

Помимо прочего, в документе говорится о необходимости размежеваться "с теми, кого можно определить как поклонников ушедшей в прошлое партии СПС, пропагандистов Навального и закрытой радиостанции "Эхо Москвы"".

Заместитель председателя партии и депутат парламента Петербурга Борис Вишневский подтвердил ЗАКС.Ру, что голосовал за это решение политкомитета.

"При всем моем уважении к "Эху" и при том, что я там время от времени выступаю, они, скажем так, в огромном количестве поддерживали те вещи, которые с нашей точки зрения являются неправильными. В первую очередь - всё, что связано с "Умным голосованием". Мы видим, к чему это привело. Мы видим, что те люди, которых якобы "умно" поддерживали, теперь поддерживают [специальную военную операцию]", - сказал Вишневский.

По его словам, главное в позиции федерального комитета - заявления о СВО и будущем развитии России. Со сторонниками Навального партия просто намерена прекратить спорить, уточнил политик. Он отметил, что к журналистам радиостанции никаких претензий не имеет.

"Наш спор с "навальнистами" и теми, кто их пропагандировал, - то, что пропаганда Навального на "Эхе" была с утра до вечера, трудно отрицать - закончен. Больше мы спорить с ними не будем, не о чем. Жизнь нашу правоту продемонстрировала", - добавил Вишневский.

Напомним, сайт стратегии "Умное голосование" заблокировали перед парламентскими выборами 2021 года. Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к ресурсу тем, что он "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации". Ранее экстремистскими организациями в России признали Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального.

На выборах в Госдуму "Умное голосование" поддерживало преимущественно кандидатов от КПРФ, на выборах в Заксобрание Петербурга - от "Справедливой Россией - За правду". Свой выбор представители проекта объясняли рейтингами кандидатов и их партий.

Сергей Еремеев