В Кронштадте при помощи президентского гранта может появиться "Улица Героев Z"

На сайте фонда президентских грантов появилась страница проекта "Улица Героев Z": желающие получить деньги на его реализацию мечтают видеть такую улицу в Кронштадте. На заявку, поданную благотворительным фондом "Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца", обратило внимание издание "Бумага". Инициаторам требуется еще почти 74,8 млн рублей, тогда как более 70 млн рублей у них уже имеется в качестве софинансирования.

"Общедоступное, открытое пространство "Улица героев Z" прославляет имена героев Российской Федерации не только в физическом выражении, навек запечатлев их в гравировке досок почета нового архитектурного комплекса, но и с помощью современных мультимедийных технологий", - говорится в описании проекта.

По мнению авторов идеи, у нее есть "социальная значимость" в виде прививания военно-патриотического воспитания несовершеннолетним согражданам.

В настоящее время заявка на получение гранта проходит стадию независимой экспертизы. Отметим, что в попечительский совет подавшего ее фонда входят некоторые высокопоставленные чиновники и члены их семей, включая петербургского губернатора Александра Беглова и жену зампреда Совбеза Светлану Медведеву.