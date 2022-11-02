Суд в Петербурге прекратил дела двух участниц протеста 21 сентября

Василеостровский райсуд Петербурга прекратил административные дела Дианы Орёл и Александры Калининой, которые были задержаны 21 сентября на протестной акции, передаёт "ОВД-Инфо"*.

На обоих девушек после задержания составили протоколы об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Изначально суд счёл их виновными и назначил каждой по 10 суток административного ареста. При этом и у Орёл, и у Калининой есть дети младше 14 лет, в связи с чем в их отношении не могло быть избрано наказание, связанное с лишением свободы.

Позднее петербургский Горсуд отменил оба решения и отправил дела на новое рассмотрение. При этом девушки уже успели отбыть не менее половины назначенного им срока.

В итоге уже другой судья Василеостровского райсуда решил прекратить разбирательства "по иным причинам".

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