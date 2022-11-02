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Новости 18:28

Свыше 1,2 млн нарушений ПДД выявили комплексы фотофиксации в Петербурге в октябре

фото ЗакС политика Свыше 1,2 млн нарушений ПДД выявили комплексы фотофиксации в Петербурге в октябре

В октябре установленные в Петербурге комплексы фото- и видеофиксации выявили свыше 1,2 млн нарушений ПДД, информирует пресс-служба Смольного.

Большая часть из них касается превышения скоростного режима – 1,1 млн (96%), порядка 29 тысяч (2,4%) раз водители проезжали на красный свет, 10 тысяч (0,8%) – двигались по обочине, 8 тысяч (0,7%) – двигались либо стояли на полосе, которая предназначена для общественного транспорта.

За дорогами Северной столице на сегодняшний день следят более 900 комплексов, в том числе 44 – передвижных.

Благодаря камерам в городе на 16,4% снизилось количество ДТП, а смертность сократилась на 38,6% по сравнению с 2021 годом.

Все данные о противоправных случаях на дорогах регистрируются в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения по Петербургу (ЦАФАП). Постановления о привлечении к ответственности выносят инспектора учреждения.


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