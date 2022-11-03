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Новости 9:35

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

фото ЗакС политика В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

В стенах Государственной думы РФ подняли вопрос об увеличении срока службы в армии до "советских" двух лет. Благодаря этому подготовка боевого состава стала бы более качественной, уверен представляющий Крым депутат Михаил Шеремет, чьи слова ретранслирует РИА Новости.

"В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии", — полагает парламентарий.

Подготовлен ли какой-либо законопроект по данному вопросу, не конкретизируется, однако Шеремет заявил, что вопрос вполне может быть освещён в стенах федерального парламента.

Напомним, 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания, в рамках которой на службу должны поступить 120 тысяч человек.


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