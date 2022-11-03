Глава УМВД по Выборгскому району устроил потасовку в отделе в надежде отбить у коллег сына

Руководитель управления МВД по Выборгскому району Северной столицы устроил потасовку в отделе полиции № 35. Видеозаписью инцидента делится 78.ru. В стычку высокопоставленный силовик влез после задержания сына.

Молодой человек попал в участок за совершение административного правонарушения. Молодой человек оказался не робкого десятка и сразу начал угрожать полицейским проблемами по службе, а также возможными увольнениями.

Немногим после в 35-й отдел приехал отец задержанного. Коллегам он сразу предъявил ксиву и потребовал выдать сына. Когда мужчина получил отказ, нервы его не выдержали: предприняв попытку прорваться внутрь отделения, размахивая документом, он претерпел фиаско - из помещения его вытолкали. В итоге спасти своего отпрыска силовику не удалось, в связи с чем он покинул отделение в одиночестве.