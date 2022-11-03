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Выборы - 2022

Новости 10:50

Горизбирком прекратил полномочия трех членов ТИК

фото ЗакС политика Горизбирком прекратил полномочия трех членов ТИК

Городская избирательная комиссия Петербурга на заседании 3 ноября досрочно прекратила полномочия трех членов территориальных избиркомов с правом решающего голоса.

Из четырех ЧПРГ, вопросы которых рассматривали на заседании, только один состоял в комиссии, которая занималась организацией недавних дополнительных муниципальных выборов - это Иван Савельев из ТИК № 7. Он был назначен на должность собранием избирателей по месту работы. Савельев решил прекратить полномочия по собственному желанию. В сентябре ТИК № 7 отвечала за довыборы в МО "Дачное".

Территориальную комиссию № 50 покинул представитель партии "Родина" Денис Шинкоренко. В сентябре он стал депутатом в МО "Невский округ". В ТИК № 62 досрочно прекратила полномочия депутат МО "Георгиевский" пятого созыва Нина Ефремова, которая была предложена в состав комиссии по месту работы. В 2019 году она пыталась переизбраться в совет от "Единой России".

Еще на этом заседании планировали рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена ТИК № 39, однако у комиссии возникли замечания к документам. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Ефремова Нина Никифоровна 
Шинкоренко Денис Геннадьевич 




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