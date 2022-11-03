Под Петербургом появится парк по утилизации отходов за 1 млрд рублей

В Гатчинском районе Ленинградской области обустроят новый экопромышленный парк в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", информирует "Коммерсант".

На территории будущего объекта будут утилизировать отходы из Петербурга, а также из Карелии, Псковской и Новгородской областей.

Точное место промышленного парка пока не определено, однако уже известно, что на возведение площадки через Российского экологического оператора выделят один миллиард рублей.

Площадь будущего экопарка составит 8,5 гектаров. По плану в будущем он сможет принимать до 400 тысяч тонн мусора ежегодно.

Открыться площадка должна уже в 2024 году.