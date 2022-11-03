Петербургские нотариусы возьмут шефство над мариупольскими, пообещал Бельский

Федеральная нотариальная палата совместно с Нотариальной палатой Петербурга возьмут шефство над коллегами из Мариуполя, объявил 3 ноября спикер Заксобрания Северной столицы Александр Бельский. По его словам, согласие на это уже дало Министерство юстиции.

"В Мариуполе на приёмах жители часто просят нас помочь с решением юридических вопросов. Город-побратим вошел в состав РФ не так давно, и местные нотариусы не успели освоиться в российском правовом поле", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

По словам спикера, в решении проблемы поучаствовали депутаты петербургского ЗакСа. "Для мариупольских специалистов разработают обучающую программу, чтобы они могли давать полноценные консультации", — уточнил он.

Накануне ряд петербургских депутатов провели встречу с местными жителями в Мариуполе в Общественной приемной петербургского Заксобрания, ранее сообщал Бельский. По его словам, большинство вопросов касались ремонта поврежденных зданий в городе.