Суд в Подмосковье выселил семью Александра Шестуна — 86-летнюю мать, жену и двух детей

Городской суд Серпухова Подмосковья вынес постановление о выселении из двух домов 86-летней матери, жены и двух несовершеннолетних детей Александра Шестуна, который отбывает срок в колонии строгого режима, сообщила ЗАКС.Ру его супруга Юлия Шестун.

Суд удовлетворил гражданские иски территориального управления Росимущества по региону, поданные ещё в мае.

По словам Юлии Шестун, адвокаты семьи предоставили суду документы о наличии инвалидности у 86-летней матери бывшего главы Серпуховского района, а также о том, что ответчики не владеют более какой-либо собственностью. Кроме того, семья является малоимущей, поскольку уровень её доходов не соответствуют прожиточному минимуму.

Сторона прокуратуры выступила в поддержку исковых требований. В ходе прений присутствовавшие на заседании представители органов опеки изначально высказались против выселения детей. Однако после десятиминутного перерыва опека заявила, что передумала, поддержав заявленный иск, поделилась Шестун.

Супруга экс-управленца рассказала также, что мать её мужа выселили буквально "в никуда", а ей самой и детям 8 и 14 лет позволили остаться дома на протяжении ещё 8 месяцев.

Решение о выселении будет обжаловано, заключила Шестун.