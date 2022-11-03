Прокуратура добилась от "Водоканала" компенсации за повреждение зеленых насаждений на Васильевском острове

Петербургский "Водоканал" компенсировал городу нанесенный зеленой зоне на Васильевском острове ущерб, следует из сообщения природоохранной прокуратуры от 3 ноября. Ведомство организовало проверку деятельности предприятия по заявлению комитета по благоустройству.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о зеленых насаждениях на 20-й линии Васильевского острова. "В ходе производства работ по прокладке инженерных сетей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" допущено повреждение газона на площади 161,48 кв. м. При этом указанные работы проведены без специального разрешения — порубочного билета", — рассказали в ведомстве.

Нанесенный зеленой зоне ущерб оценили в сумму свыше 190 тысяч рублей. По результатам проверки прокуратура внесла гендиректору "Водоканала" представление об исправлении выявленных нарушений. Требование было рассмотрено и удовлетворено, деньги перечислены в бюджет Петербурга.