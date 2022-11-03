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Новости 13:46

Прокуратура добилась от "Водоканала" компенсации за повреждение зеленых насаждений на Васильевском острове

фото ЗакС политика Прокуратура добилась от "Водоканала" компенсации за повреждение зеленых насаждений на Васильевском острове

Петербургский "Водоканал" компенсировал городу нанесенный зеленой зоне на Васильевском острове ущерб, следует из сообщения природоохранной прокуратуры от 3 ноября. Ведомство организовало проверку деятельности предприятия по заявлению комитета по благоустройству.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о зеленых насаждениях на 20-й линии Васильевского острова. "В  ходе производства работ по прокладке инженерных сетей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" допущено повреждение газона на площади 161,48 кв. м. При этом указанные работы проведены без специального разрешения — порубочного билета", — рассказали в ведомстве.

Нанесенный зеленой зоне ущерб оценили в сумму свыше 190 тысяч рублей. По результатам проверки прокуратура внесла гендиректору "Водоканала" представление об исправлении выявленных нарушений. Требование было рассмотрено и удовлетворено, деньги перечислены в бюджет Петербурга.


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